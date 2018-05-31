دينا الوديدي تبهر جمهورها بـ"يحدثني الشجر" في حفلها بالأوبرا (صور)
الخميس 31/مايو/2018 - 10:02 م
سعد نبيل ، تصوير: هادي كرم
بدأ منذ قليل، حفل المطربة الشابة دينا الوديدي، والمنظم ضمن السهرات الرمضانية بدار الاوبرا على خشبة المسرح المكشوف، وسط حضور عدد كبير من الجمهور. عشاقها.
وعلت "الوديدي" ، خشبة المسرح، علر انغام اغنية "يحدثني الشجر" ، والتي نالت إعجاب عدد كبير من الحاضرين، الذين استقبلوها بالترحيب الحار والتصفيق الذي ملأ ارجاء المسرح.
جدير بالذكر، أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، وجاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، فرقة مسار إجباري، الفنان هاني عادل وغيرهم.
وعلت "الوديدي" ، خشبة المسرح، علر انغام اغنية "يحدثني الشجر" ، والتي نالت إعجاب عدد كبير من الحاضرين، الذين استقبلوها بالترحيب الحار والتصفيق الذي ملأ ارجاء المسرح.
جدير بالذكر، أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، وجاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، فرقة مسار إجباري، الفنان هاني عادل وغيرهم.