"فودة" يشارك كوكبة من الإعلاميين حفل إفطار السفارة السعودية

شارك الإعلامي محمد فودة، في الحفل الرمضاني الكبير الذي أقامه أسامة نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب المملكة السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، في قصره المطل على نيل الزمالك وسط كوكبة من كبار الكتاب والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة.

وكتب فودة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لقد اتسم الحفل بروح المحبة وحفاوة الاستقبال الذى جسد بوضوح وعبر بصدق عن عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين».

وتابع: «تحية من القلب لمعالي السفير أسامة نقلي الذى اعتبره خير خلف لخير سلف وهو معالى السفير أحمد قطان الذى أكنّ لهكل حب وتقدير واحترام والذي كان بالنسبة لي أخ بمعنى الكلمة وصديق أعتز بصداقته».