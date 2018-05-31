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بعد ساعات من طرحه.. الإعلان التشويقي لـ"ليلة هنا وسرور" يتخطى حاجز المليون مشاهدة (فيديو)

الخميس 31/مايو/2018 - 09:59 م
بعد ساعات من طرحه.. الإعلان التشويقي لـليلة هنا وسرور يتخطى حاجز المليون مشاهدة (فيديو)
ليلة هنا وسرور
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أحمد رمضان متولي
 

تخطى الإعلان التشويقي لـ"ليلة هنا وسرور"، والذي يقوم ببطولته النجم الشاب محمد إمام وياسمين صبري، حاجز المليون مشاهدة بعد 8 ساعات من طرحه عبر الصفحة الرسمية للفيلم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحقق الإعلان تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.

 

الفيلم مقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، وتضمن البرومو مشاهد أكشن وإثارة، وهو من إخراج حسين المنباوى.

 

"ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة سينرجى تامر مرسى، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

 

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.

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