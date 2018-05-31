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غدًا.. محمد الباز في حوار جريء مع "شيخ الحارة"

الخميس 31/مايو/2018 - 09:59 م
غدًا.. محمد الباز في حوار جريء مع شيخ الحارة
محمد الباز
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أمنية فوزي
 
تستضيف الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامي والصحفي محمد الباز، في برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، غدًا الجمعة.

ويصرح"الباز"، خلال حواره بالبرنامج، بعدة تصريحات هامة منها: "عمرو أديب لازم يقعد في بيتهم، البلد كلها ماكيت، الفاسدون في مصر مش بيدخلوا السجن، ثورة يناير قضت على أي أمل لحاجة كويسة ممكن تحصل في البلد".

ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
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