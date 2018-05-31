غدًا.. محمد الباز في حوار جريء مع "شيخ الحارة"

تستضيف الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامي والصحفي محمد الباز، في برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، غدًا الجمعة.





ويصرح"الباز"، خلال حواره بالبرنامج، بعدة تصريحات هامة منها: "عمرو أديب لازم يقعد في بيتهم، البلد كلها ماكيت، الفاسدون في مصر مش بيدخلوا السجن، ثورة يناير قضت على أي أمل لحاجة كويسة ممكن تحصل في البلد".



