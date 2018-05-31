إنجي علاء ونسرين أمين تنعيان ابن محمد فضل
الخميس 31/مايو/2018 - 09:54 م
شيماء عطية
نعت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء ابن لاعب النادي الأهلي المعتزل محمد فضل، والذي وافته المنية منذ قليل إثر حادث سير.
وغردت "أنجي" عبر "تويتر": "إن لله وانا اليه راجعون.. البقاء لله في الطفل اسماعيل محمد فضل ابن (الكابتن مودي فضل) وزوجته إيمان، ادعوا ربنا يصبر أمه وابوه وأخواته.. ربنا يربط علي قلوبهم".
من جانبها، حرصت الفنانة نسرين أمين على مواساة أسرة الفقيد حيث كتبت: "الله يرحمه ويصبرهم".
المزيد عن: نسرين أمين نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات إنجي علاء أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama