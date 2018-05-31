مايك بومبيو: ترامب يثق فى تخلى كيم عن السلاح النووي

أوضح "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من أن الزعيم الكوري الشمالي سيوافق على نزع السلاح النووي.





وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "إذا نجحت هذه المفاوضات، فسيكون هذا حدثًا تاريخيًا. وهذا يتطلب قيادة جادة من كيم جونغ أون إذا استطعنا الاستفادة من الفرصة الوحيدة في الحياة وتغيير مسار العالم"





وأضاف بومبيو "نحن والرئيس ترامب نؤمن أن كيم هو قائد قادر على اتخاذ مثل هذه القرارات. وخلال الأسابيع والأشهر القادمة ستكون لدينا الفرصة للتحقق مما إذا كان الأمر كذلك".





وقال الوزير الأمريكي "إنه واثق من أن المحادثات مع المسؤولين الكوريين الشماليين تسير في الاتجاه الصحيح نحو عقد قمة، وأن مبعوثا لكوريا الشمالية سيتوجه إلى واشنطن غدا الجمعة، لتقديم خطاب شخصي من الزعيم كيم جونغ أون إلى الرئيس دونالد ترامب".





وقال بومبيو بعد اجتماعات مع نائب رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ تشول في نيويورك "إن بلدينا يواجهان لحظة محورية في علاقتنا حيث قد يكون من المأساوي ترك هذه الفرصة تضيع".





وردا عن سؤال حول إمكانية الإعلان غدا عن عقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية، قال بومبيو " لا أعلم".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد اليوم الخميس، أنه يأمل في المضي قدما لعقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة 12 يونيو/ حزيران، لافتا إلى أنه من الضروري عقد المزيد من الاجتماعات لتحقيق جميع أهداف المحادثات.





وأضاف ترامب للصحافيين "أريد أن تكون المحادثات ذات مغزى. هذا لا يعني أن كل شيء ممكن أن يتم في اجتماع واحد، ربما يجب أن يكون لدينا اجتماع ثاني أو ثالث، وربما لن يكون لدينا شيئا، مضيفا أنه "يأمل أن يعقد الاجتماع في 12 يونيو كما هو مخطط له".





وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، سابقا، أن الزعيم كيم جونغ أون أبدى "إرادته الثابتة" بشأن اجتماع قمة محتمل في 12 يونيو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك خلال اجتماع 26 مايو/ أيار مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.