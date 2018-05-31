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أشرف عبدالغفور لـ"الفجر الفني": "مش بتفرج غير علي الرحلة وبصمتي الوحيدة في الفن بنتي"

الخميس 31/مايو/2018 - 09:47 م
أشرف عبدالغفور لـالفجر الفني: مش بتفرج غير علي الرحلة وبصمتي الوحيدة في الفن بنتي
أشرف عبدالغفور
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يارا أحمد
 

يواصل الفنان اشرف عبد الغفور، عرض مسرحيته التي تحمل اسم "حي علي بلادنا" علي خشبة المسرح القومي يوميا مع عدد كبير من الفنانين.


وقال أشرف، خلال تصريح خاص ل"الفجر الفني" أنه مشغول بالمسرحية و لم يتابع أعمال درامية سوي مسلسل "الرحلة" واعتبر ابنته ريهام عبد الغفور، البصمة المميزة له في الوسط الفني مشيدا بأدائها.


وتابع انها تتطور كل عام، وأنه يتابع ردود أفعال الجمهور دائما علي أعمالها الفنية وفخور بتطويرها واجتهادها.

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