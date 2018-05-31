ويليان: لا مجال لارتكاب الأخطاء في كأس العالم





أكد ويليان، لاعب منتخب البرازيل ونادي تشيلسي الإنجليزي، أنه لا مجال لارتكاب أي أخطاء في روسيا إذا أراد منتخب السيليساو الفوز باللقب السادس في تاريخه من بطولة كأس العالم هذا الصيف.





ويعد منتخب البرازيل من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، ويقع في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات؛ سويسرا وكوستاريكا وصربيا





وصل منتخب البرازيل إلى الدور نصف النهائي من البطولة في النسخة الأخيرة قبل أن يتعثر أمام ألمانيا بهزيمة ثقيلة 7-1، قبل أن يحتل المركز الرابع في المونديال بعد خسارة أخرى من هولندا بثلاثية نظيفة.





قال ويليان في تصريحات له، اليوم الخميس: "توقعاتي أفضل ما يمكن، أعتقد أننا قمنا بعمل رائع في التصفيات ويجب أن نسير بنفس الطريقة في نهائيات كأس العالم، لأننا نسير على الطريق الصحيح".





وأضاف: "أعتقد أننا سنكون بخير في كأس العالم، من الصعب تحديد الأهداف، هناك أربعة أو خمسة منتخبات بما فيهم البرازيل، يمكن أن تصل إلى نفس المستوى".





كما أوضح: "كأس العالم هي بطولة لا تسمح بارتكاب أخطاء، خاصة في النهائي، تعلمنا من سلبيات وإيجابيات المونديال الأخير، بالطبع أنا في رأسي الفوز باللقب، هذا هو أكبر حلمي، لكنني أعرف الصعوبات التي سنواجهها من أجل تحقيق هذا الهدف".





ومن المنتظر، أن يخوض منتخب السامبا أولى مبارياته في مونديال روسيا أمام سويسرا، وذلك يوم 17 يونيه المقبل.



