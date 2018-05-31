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حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)

الخميس 31/مايو/2018 - 09:41 م
حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)
دينا الوديدي
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سعد نبيل ، تصوير: علي فهيم
 
توافد عدد كبير من الجمهور، على حفل المطربة الشابة دينا الوديدي، والمنظمة ضمن السهرات الرمضانية بدار الأوبرا على خشبة المسرح المكشوف.

وامتلأت أرجاء المسرح في الدقائق الأولى بالجمهور، وعشاق المطربة، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة من ألمع أغانيها التي استطاعت من خلالها أن تحشد شريحة كبيرة من الجمهور.

جدير بالذكر، أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، وجاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، فرقة مسار إجباري، الفنان هاني عادل وغيرهم.
حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)
حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا يرفع شعار كامل العدد (صور)
طباعة
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