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الجيش الليبي يحبط هجوم إرهابى على قاعدة "تمنهنت"

الخميس 31/مايو/2018 - 09:41 م
الجيش الليبي يحبط هجوم إرهابى على قاعدة تمنهنت
قاعدة تمنهنت
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وكالات
 
كشف "علي عبدالجليل" الناطق الرسمي باسم الكتيبة 116 الليبية، اليوم الخميس، عن قيام مجموعات مسلحة يُعتقد بأنها تابعة للمعارضة التشادية، وسرايا الدفاع عن بنغازي، شنت هجوما على قاعدة "تمنهنت" شمال مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وأوضح عبد الجليل في تصريح لوكالة الصحافة الليبية، أن الهجوم شنه المسلحون في الساعات الأولى من صباح الخميس، مستهدفين البوابة الأمامية للقاعدة بسيارات مصفحة، وأن الاشتباكات دارت بشكل متواصل حتى الساعة العاشرة تقريبا، حيث تمكن الجنود من طرد المسلحين، بعد تدخل سلاح الجو الليبي.

وأشار إلى أن الهجوم كان مشابها للذي استهدف قاعدة براك الشاطئ في العام الماضي، إلا أن العسكريين تمكنوا من التصدي له بشكل جيد بعد أن نظموا صفوفهم، وتمكنوا من طرد المهاجمين خارج القاعدة، مضيفا تمكنهم من تدمير عربتين مسلحتين للمهاجمين.

وذكر عبد الجليل أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المسلحين موجودون في مشروع النخيل، ويقوم الجيش بملاحقتهم والتعامل معهم"، وأكد أن "القوات المسلحة تسيطر بشكل كامل على منطقة تمنهنت وعلى القاعدة، معلناً فقدان جنديين خلال الهجوم، لا زال مصيرهما مجهولاً".

ولفت إلى أن تغطية الهاتف النقال مقطوعة في المنطقة القريبة، وهو ما قد يمنع التواصل مع الجنديين المفقودين.
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