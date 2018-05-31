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كنيسة العذراء الأثرية تبدأ الاحتفالية بعزف السلام الوطني

الخميس 31/مايو/2018 - 09:43 م
كنيسة العذراء الأثرية تبدأ الاحتفالية بعزف السلام الوطني
احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية
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إيريني صفوت
 
بدأت احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، بالسلام الوطنى، ذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة والمجلس الأعلى للإعلام وبحضور لفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

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