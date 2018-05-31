مرتضى منصور يعلن التحقيق مع كهربا وشيكابالا

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن إجراء تحقيق مع الثنائي شيكابالا وكهربا، لاعبا الفريق، بسبب ظهورهما في الإعلام خلال الفترة الماضية.





وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "شيكابالا من الوارد أن يعود إلى الزمالك".





وأردف: "كهربا تلقى عرضا بـ6 ملايين أسترليني من نادي إنجليزي ولكنني طلبت الحصول على عشرة ملايين".





وأكمل: "في حال لم يصل عرضا بهذه القيمة لكهربا سيظل لاعبا في الزمالك".





وأشار إلى أن مصطفى فتحي تهرب من تجديد عقده مع الزمالك بالخروج إلى الإعارة لنادي التعاون السعودي.