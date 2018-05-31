سيدي سالم يضم مدافع كفرالشيخ وحارس المريخ

نجح مجلس إدارة نادي سيدي سالم برئاسة السيد المغازي بالحصول على توقيع أحمد يوسف بسيوني الشهير بـ”بوجي” مدافع نادي كفر الشيخ، لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.





كما وقع أمين محمد حارس مرمى نادي المريخ البورسعيدي وكهرباء طلخا السابق لمدة موسمين، في إطار تدعيم مركز حراسة المرمى للفريق.





وحضر التوقيع إبراهيم حمد نائب رئيس مجلس الإدارة، محمود عمران أمين الصندوق، مجدي الغنام عضو مجلس الإدارة، علي عويضة مشرف النشاط الرياضي.





وكان سيدي سالم قد ضم كل من بهاء مصطفى عبدالحميد، صانع ألعاب شربين، مؤمن سعيد عبدالمنعم، مدافع كوم حمادة، حسين صبحي السيد، ظهير أيسر الترام، توفيق أيوب، حارس مرمى مالية كفر الزيات، وأحمد الباز، مدافع المنصورة، بانجورا داوودا، لاعب حرس الحدود، ومحمد التوني، حارس مرمى الشمس، عمرو عبدالحميد، لاعب الترسانة، ومحمد جمال، لاعب كفر الشيخ، وسامح العزب مدافع شربين، احمد اشرف السيد لاعب سوهاج.





يذكر أن نادي سيدي سالم صعد حديثا إلى دوري القسم الثاني، بعد تصدره جدول ترتيب دورة الترقي، وذلك بعد منافسة قوية مع شباب كفر بولين والزعفران.



