خسائر الذهب خلال شهر مايو مع قوة العملة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليفقد المعدن الأصفر أكثر من 20 دولار خلال الشهر الجاري.





وهبط المعدن الأصفر مع استقرار الدولار الأمريكي، وتزامناً مع زيادة التوترات التجارية عقب إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم بنسبة 25%، و10% على الترتيب ضد كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.





ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وصول وفد من كوريا الشمالية يحمل رسالة من الزعيم الكوري غداً الجمعة مما يشير إلى إمكانية إقامة القمة المرتقبة بين واشنطن وبيونج يانج.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي للأمريكيين للشهر الثاني على التوالي.





كما كشف بيانات أخرى عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في "شيكاغو" الأمريكية لأعلى مستوى في4 أشهر.





وسجل المعدن الأصفر خسائر للشهر الثاني على التوالر بنحو 1.5% ليفقد 20.6 دولاراً، مع مكاسب الدولار خلال مايو الجاري ووصوله لأعلى مستوياته في عدة أشهر.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.1% إلى 1304.70 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1300.96 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 94.043 دولار.