شهيرة: "محمود ياسين حفي ورايا"

قالت الفنانة الكبيرة شهيرة، إنه كان يوجد قصة حب بينها وبين النجم محمود ياسين، متابعة: "محمود ياسين جري وحفي ورايا عشان يوصلي، محمود ياسين بيعشق شهيرة".





وأوضحت "شهيرة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أنها تقابلت مع محمود ياسين أمام الكاميرا، وكان والدها متوفي في ذلك الوقت.





وتابعت: "محمود ياسين كان نجم واتحطيت قدامه وأنا لسه بحبي في التمثيل، وهو كان شايف نفسه وبيجري ورايا وأنا ولا الهوا لإني كنت حزينة على والدي".



