رسميا.. الجونة يعلن ضم أحمد عيد عبد الملك

تعاقد نادي الجونة مع أحمد عيد عبد الملك، جناح منتخب مصر والزمالك السابق، لمدة موسم في إطار خطة النادي لدعم الفريق استعدادًا لخوض منافسات الدوري الممتاز للموسم 2018/19.





وقع عيد عبد الملك عقود الانضمام للجونة في حضور عبد الجليل إمام، مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم النادي، ومحمد الحصري، مدير عام نادي الجونة.





بدأ عبد الملك رحلته مع كرة القدم بنادي الزمالك ولعب لأندية أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود وأهلي بنغازي الليبي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي وكان نادي وادي دجلة آخر محطاته قبل الانتقال لصفوف الجونة رسميًا.





توج عبد الملك بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر، كما سجل 6 أهداف وصنع 8 في 43 مباراة دولية خلال مسيرته.





ويعتبر عبد الملك خامس صفقات نادي الجونة المعلنة رسميًا هذا الموسم بعد الرباعي محمد ناجي جدو، وأحمد مجدي، وأحمد الشناوي، وأحمد علي.



