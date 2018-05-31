مدرب روسيا قلق من الأخطاء الفردية قبل مواجهة السعودية

حذر ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب روسيا، لاعبيه بسبب الأخطاء الفردية التي مددت فترة عدم تحقيق المنتخب المستضيف لكأس العالم لكرة القدم أي فوز، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب الخسارة 1-صفر أمام النمسا في لقاء ودي أمس الأربعاء.

واستقبلت روسيا، التي تطمح لبلوغ الأدوار الاقصائية بكأس العالم بعد اجتياز مجموعة تضم أوروجواي ومصر والسعودية، عشرة أهداف في آخر أربع مباريات، وفشلت في الفوز في ست مباريات.

ويرى تشيرتشيسوف هامشا كبيرا للتحسن وقال إن الأخطاء خلال الهزيمة من النمسا حدثت بسبب الارهاق بعد معسكر شاق بمنطقة جبال الألب.

وأضاف "يجب أن نتخلص من هذه الأشياء (الأخطاء الفردية) لكنها تحدث عندما لا يكون هناك أي حماس وسنصحح الأوضاع عندما نكون مستعدين تماما".

وتبدو أوروجواي، في وجود ثنائي الهجوم المميز إدينسون كافاني ولويس سواريز، مرشحة لتصدر المجموعة الأولى بينما تحتاج روسيا للفوز في المباراة الافتتاحية أمام السعودية يوم 14 يونيو/ حزيران المقبل في موسكو.

وبدا افتقار فريق تشيرتشيسوف للإبداع في الثلث الهجومي في إستاد تيفولي.

وأقر المدرب وهو حارس مرمى سابق "نحتاج للتحسن في اللمسة الأخيرة، لا أتحدث عن الأهداف وإنما عن منظومة هجومية متكاملة، كانت هناك انطلاقات كافية من اليمين واليسار لكن افتقدنا الدقة في آخر لمسة".

كما تحدث عن الارتباك بين قلبي الدفاع فلاديمير جرانات وسيرجي إجناشيفيتش، قائلا "كان هناك خطأ أو أكثر لكن ثنائي الدفاع لعب سويا لأول مرة".