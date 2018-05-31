تعرف على أبرز نشاط "زراعة كفر الشيخ" خلال أسبوع

أعلنت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبدالرافع أحمد عبدالعظيم وكيل وزارة الزراعة، توزيع أسمدة على المزراعين على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، خلال الأيام الماضية.





وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم توزيع أكثر من 32 ألف طن سماد من أنواع مختلفة يوريا، ونترات، وفيرمكس نترات لقطاعات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والزراعة.





وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يطمئن على توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية أولًا بأول حتى يتم تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة، مع التنبيه على توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية دون مجاملة أحد.





اضاف انه تم تسويق القمح على مستوى قطاعات المحافظة لــ "البنك المصرى الزراعى ـ شركة القابضة مطاحن ـ شركة القابضة صوامع"، أكثر من150ألف طن، كما استعراض الاجتماع عملية تسويق القمح والمتابعة اليومية لعملية توريد القمح والتغلب على أي مشاكل تواجه الفلاحين.





تابع انه تم زراعة 34الاف فدانا بمحصول الارز "البدار"، و117الاف فدانًا من محصول الارز "الشتلات"، فضلًا عن زراعة اكثر من 28الف فدان ذرة بيضاء، و16الاف فدان ذرة صفراء، مضيفًا اننا ملتزمون بجميع قطاعات الزراعة بالمساحات المحددة لزراعة الارز هذا العام، وتحرير محاضر للمخالفين للدورة الزراعية وللمساحات المقررة.









اوضح قام بالمرور على مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز قلين-كفر الشيخ -الرياض-دسوق سيدي سالم، وأعمال المدارس الحقلية بعددا من المراكز.وتأكد من إنتظامها.





كما تم علاج مساحة القطن المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من الآفات لمساحة 11الف فدان من محصول القطن من دودة قارضة، وتربس، كارس وجاسيد، وفقس ولطع.













كما تم التطهير على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية"المراوي " أكثر من58كيلو متر والمصارف لأكثر من 61كيلو متر"خلال الايام الماضية.



