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شهيرة تُشيد بـ"مبارك".. وتؤكد: "السادات كان مُعجب بيا"

الخميس 31/مايو/2018 - 09:37 م
شهيرة تُشيد بـمبارك.. وتؤكد: السادات كان مُعجب بيا
السادات - شهيرة
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أمنية فوزي
 
أشادت الفنانة الكبيرة "شهيرة"، بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلة: "وقف بجانب محمود ياسين من حوالي 17 سنة عندما أجرى عملية القلب المفتوح"، مضيفة أنها تواصل معها وعاتب عليها أنها لم تخبره ببداية مرض محمود ياسين.

وتابعت "شهيرة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أن "مبارك" أصر على سفر محمود ياسين، وجهز له كل إجراءات السفر، وكان على تواصل دائم معه.

وعلقت على صورة الرئيس الراحل أنور السادات، قائلة: "حبيبي، كان معجب بيا كـ ممثلة، وقالي في عيد الفن خلتيني بكيت من تمثيلك"، مشيرة إلى أنه سلمها جائزة الدولة للفن بنفسه.
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