"شهيرة" تبكي على الهواء.. شاهد السبب

بكت الفنانة الكبيرة "شهيرة"، أثناء حديثها عن الفنان الكبير محمود ياسين، موضحة أنها ترفض الأعمال التي تعرض عليه؛ لأنه غير قادر على العمل.



وتابعت "شهيرة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس: "اشتغل كتير وأعطى الفن الكثير، كتر خيره، وربنا يشفيه"، لافتة إلى أن حالته الصحية مستقرة الآن.



وأشادت بالفنانة رانيا محمود ياسين، قائلة: "بنتي وأول فرحتي، نفسي أشوفها ممثلة كبيرة لأن موهبتها كبير جدًا، أكبر من موهبة أي حد موجود".

