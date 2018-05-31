رومانيا تهزم تشيلي وديا

حقق منتخب رومانيا لكرة القدم فوزا معنويا 3 / 2 على نظيره التشيلي، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس بالنمسا.

اتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على الرغم من كونها ودية، حيث بادر نيكولاي ستانسيو بالتسجيل لمصلحة رومانيا في الدقيقة 14، قبل أن يضطر منتخب تشيلي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولاس كاستيو في الدقيقة 30.

ورغم النقص العددي في صفوف المنتخب التشيلي، أحرز جويليرمو ماربيان ولورينزو رييس هدفين للمنتخب اللاتيني في الدقيقتين 32 و52.

سرعان ما استعاد المنتخب الروماني اتزانه، ليحرز سيبريان دياك هدف التعادل في الدقيقة 66، فيما تكفل كونستانتين بوديسكو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84.

يذكر أن كلا المنتخبين أخفقا في التأهل

لنهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو المقبلين.