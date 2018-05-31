"عبدالباسط" يفوز برئاسة النقابة العامة للعاملين بالصحة بالتزكية‎

أسفرت الانتخابات العمالية بمديرية الصحة بالشرقية عن فوز علي عبد الباسط، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية رئيسا للجنة النقابية بالتزكية.





وقد شملت اللجنة والتى فازت بالتزكية عضوية كل من: اشرف محمد عبد الحميد محروس، امل عبد الحميد السيد، دسوقى احمد ابراهيم غزالى، طلعت احمد عبد الله، علوى حامد فهمى، عماد رمضان محمد، محمد ابراهيم جاد بسيونى، محمد رجب عطوه، نبيل عبد المعبود غريب.



