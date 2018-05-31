خالد الجندي: هذه الأمور بها شرك بالله

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس تستخدم بعض الأقوال التى بها تشاؤم مما يدخلهم فى شرك بالله، منها: "الشبشب المقلوب بيجيب الفقر، والقص المفتوح والنحس، والقطة السودا وخلافه".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "مفيش ممكن تجيبلك النحس أو الفقر اللى بيقول الكلام ده بيدخل فى الشرك بالله، الله ليس عنده شيئ بعشوائية ومفيش حاجة بتيجى بالحظ كل شيئ عنه مقدر".



