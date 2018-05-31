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خالد الجندي: هذه الأمور بها شرك بالله

الخميس 31/مايو/2018 - 08:35 م
خالد الجندي: هذه الأمور بها شرك بالله
الشيخ خالد الجندى - أرشيفية
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حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس تستخدم بعض الأقوال التى بها تشاؤم مما يدخلهم فى شرك بالله، منها: "الشبشب المقلوب بيجيب الفقر، والقص المفتوح والنحس، والقطة السودا وخلافه".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "مفيش ممكن تجيبلك النحس أو الفقر اللى بيقول الكلام ده بيدخل فى الشرك بالله، الله ليس عنده شيئ بعشوائية ومفيش حاجة بتيجى بالحظ كل شيئ عنه مقدر".

واستكمل الجندى: "مفيش خرزة زرقاء ولا خمسة وخميسة وشبشب على الحائط بيجيب الحظ ويزيح النحسي، ، ده حالة من حالات الوثنية التى وقع فيها الناس، لازم نفهم إن الحظ بيكون فى العمل يعنى هتصلى وهتستعين بالله هو هيكرمك، غير كده شرك".
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