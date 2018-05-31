خالد الجندى للأغنياء: "اعطوا الفقراء من أهاليكم بدل التبرع للجمعيات"
الخميس 31/مايو/2018 - 08:34 م
طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأغنياء بإخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم إلى ذوى القربى منهم، قائلا: "بدل ما تتبرع للجمعيات، شوف الفقراء اللى فى عائلتك، لأن ده حقهم وليس فضل منك".
واستشهد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بقول الله تعالى: "وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا"، قائلا: "هنا القرآن قال حقه، ولم يحدد، يعنى هيأخد حقه منك يوم القيامة، ولو محصلش تبقى أن لص وحرامى، وأكمل حقه، فى ناس مجوعين أخواتهم، لو كل غنى كفى أقاربه لم يبقى فى البلد فقير واحد".
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