خالد الجندى للأغنياء: "اعطوا الفقراء من أهاليكم بدل التبرع للجمعيات"

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأغنياء بإخراج زكاة أموالهم وصدقاتهم إلى ذوى القربى منهم، قائلا: "بدل ما تتبرع للجمعيات، شوف الفقراء اللى فى عائلتك، لأن ده حقهم وليس فضل منك".



