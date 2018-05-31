"مصر الخير" تنظم حفل إفطار لأهالي أطفيح

نظمت مؤسسة مصر الخير من خلال برنامح الغارمين، حفل إفطار لأهالي قرية أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك بمشاركة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبالتعاون مع مجمع الخليل الخيري، حيث يمثل حفل الإفطار لأهالي القرية رمزاً للترابط الاجتماعي والتعاطف الإنساني بين أهالي القرية في هذا للشهر الكريم.





ويأتي الإفطار في إطار حملة مصر الخير السنوية لإفطار الصائمين حيث يقوم برنامح الغارمين أيضأ بتنظيم إفطار سنوي لقرية اببس بالاسكندرية.





وأعربت سهير عِوَض، مدير مشروع الغارمين والغارمات، عن سعادتها لمشاركة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجمع الخليل الخيري في إفطار القرية لإعلاء القيم الانسانية والتراحم وأن مشاركة مؤسسات كبرى مع مصر الخير يدل على ثقتها في حملات مصر الخير، و نظيمها لإفطار الصائمين بالإضافة الى أن إحتفالية الإفطار تدل على تعاون المجتمع المدني في خدمة المجتمع واعلاء قيمة التراحم الاجتماعي للاسر الأكثر أحتياجاً.





وأضافت أننا اخترنا من خلال برنامج الغارمين إقامة حفل الافطار في قرية أطفيح التي تضم مصنع الكليم اليدوي التابع لها والتي تعد مركز للعمل والانتاج وتشجيع أهالي القوية في المشاركة الإيجابية في العمل وتغيير حياتهم للافضل وبالتالي يقام الافطار السنوي احتفاء بيهم كرمز التغيير الحياة للافضل، وقد اعتاد برنامج الغارمين الإعلان عن خططته لفك كرب الغارمين في شهر رمضان وهو خروج خمسة آلاف غارم وغارمة.





ومن جانبها قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، بحضور نحو ٣٥٠ صائم من أهالي القرية وعمال مصانع مصر الخير للكليم وأهالي قرية أطفيح وذلك أسوة بما تقوم بيه في قرية أبيس في الإسكندرية الذي يقام فيها احتفالية إفطار قرية أبيس إلى مدى أربعة سنوات.



