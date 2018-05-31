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مفتي الجمهورية: نحن لا نستطيع أن نحصي إنجازات الحضارة الإسلامية

الخميس 31/مايو/2018 - 08:33 م
مفتي الجمهورية: نحن لا نستطيع أن نحصي إنجازات الحضارة الإسلامية
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جهاد جمال
 
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن أوائل المسلمين بعد خروجهم من مكة والمدينة عايشوا جميع الناس ولم ينغلقوا على أنفسهم، مضيفًا أنه لم يكن أمر التربية البيئية التي عايشوها مانعًا أو عائقًا أن ينطلقوا في الكون، مشيرًا إلى أنهم بنوا حضارة وعمران لم تصل لها البشرية في عصرهم. 

وتابع علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الناس"، مساء الخميس، أن المسلمين كانوا سادة ورواد، مضيفًا أن البشرية استفادت في الدرسات الاقتصادية والطبية والقانونية والاجتماعية والفلسفية، متابعًا نحن لا نستطيع أن نحصي الانجازات التي حققتها الحضارة الإسلامية. 

وأضاف مفتي الجمهورية، نحن نريد أن تقدم أنفسنا للعالم بأننا نبتغي التعارف الحضاري الذي يثمر عن بيان حقيقة ديننا.
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