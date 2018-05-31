طارق الشناوي: مسلسل "الرحلة" مكتمل عناصر النجاح.. وحسام على تفوق على نفسه

حقق مسلسل "الرحلة" بطولة النجوم باسل الخياط وريهام عبدالغفور وحنان مطاوع، صدى كبير وانتشارا واسعا على مواقع السوشيال ميديا، فضلا عن أعلى نسب المشاهدات التى حققها منذ عرض الحلقات الأولى، إضافة إلى إشادات النقاد والوسط الفنى برمته والقصة التى آثرت فى وجدان الكثير من الجمهور.

وبسؤال الناقد طارق الشناوى أكد فى تصريحات صحفية أن مسلسل "الرحلة" يعد عملا دراميا مكتمل الأركان، من حيث أداء الممثلين والصورة والإخراج، مشيرا إلى أن محتواه الدرامى يحمل قصة مشوقة ومثيرة تجعل المشاهد ينجذب من اللحظة الأولى.

واشار الشناوى، إلى أن مخرج العمل حسام على لم يقع فى فخ التكرار، خاصة وان المؤشرات الأولى عند طرح البرومو والدعاية كانت تؤكد ذلك مع مسلسله الأخير، وعلى العكس تمام جعل اعين الجمهور ورواد السوشيال ميديا ينجذبون للمسلسل بطريقة سهله وبسيطة منذ عرض حلقاته الأولى، لافتا إلى أن كل حلقة تحمل مفاجأة لا تشبه شقيقتها.

وأوضح الشناوى أن مخرج العمل واعي للغاية، ولم يجعلنا نبتعد كثيرا عن تفاصيل الشخصيات، مشيرا إلى أن عنصر الجذب فى المسلسل وفره مخرجه بشكل رائع وهو المقياس الدرامى الذى جعله بين أوائل المخرجين هذا العام متفوقا على نفسه، موضحا إلى أن صياغة السيناريو والحوار جعلت المشاهد في منطقة جذب أعلى للأحداث وهي طريقة تلفت الانتباه وبعيده عن النمطية والتكرار.

واستطرد الشناوى أن أداء الممثلين أكثر من رائع، وهناك تشابك لحظى بين جميع أفراد الممثلين بدءا من أبطال المسلسل حتى اصغر ممثل، لافتا إلى أن هناك حالة تناغم كبيرة بين الصورة والديكورات وعناصر المسلسل جميعها.

مسلسل "الرحلة " بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مى سليم، غيهاب فهمى، أميرة العايدى، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال محمد مهران، والتونسية جوليا، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج مشترك بين شركة سيلميديا المملوكة للمنتجة مها سليم، وتريلر أحمد سمير، وماكس برودكشن ويمثلها تامر تمام.