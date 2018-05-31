ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ألونسو يعلق على رحيل زيدان عن ريال مدريد

الخميس 31/مايو/2018 - 08:31 م
ألونسو يعلق على رحيل زيدان عن ريال مدريد
طباعة
الفجر الرياضي
 
 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني رحيله بشكل رسمي في قرار مفاجئ وغير متوقع لجميع عشاق ريال مدريد.

علق تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد السابق على قرار رحيل زيدان قائلاً: في النهاية يتعين على المدرب اتخاذ القرارات، أحيانًا تكون صائبة وأحياناً لا تكون كذلك، ولكنه قرار زيدان يستحق كل الإحترام.

وبدأت إدارة نادي ريال مدريد في رصد العديد من الاسماء لخلافة زيدان، وكان أبزرهم الرباعي يواخيم لوف، جوتي، ماوريسيو بوكتينيو، أنطونيو كونتي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
3
x
16:00
2
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
0
x
20:00
0
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
0
x
20:00
0
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
0
x
20:45
0
هولندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 8:40:00 PM