ألونسو يعلق على رحيل زيدان عن ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني رحيله بشكل رسمي في قرار مفاجئ وغير متوقع لجميع عشاق ريال مدريد.





علق تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد السابق على قرار رحيل زيدان قائلاً: في النهاية يتعين على المدرب اتخاذ القرارات، أحيانًا تكون صائبة وأحياناً لا تكون كذلك، ولكنه قرار زيدان يستحق كل الإحترام.





وبدأت إدارة نادي ريال مدريد في رصد العديد من الاسماء لخلافة زيدان، وكان أبزرهم الرباعي يواخيم لوف، جوتي، ماوريسيو بوكتينيو، أنطونيو كونتي.



