شهيرة: "عورة المرأة في جسدها وليس شعرها".. وبسمة وهبة: "ده إحنا دافنينه سوا"

أكدت الفنانة الكبيرة شهيرة، أنها لم تندم طوال حياتها على ارتداء الحجاب، ولكن عورة المرأة في جسدها وليس في شعرها، وأن الحجاب ليس قماشة.





وأشارت "شهيرة"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، إلى أن السيدات فاهمين خطأ أن طاعة الله في ارتداء قماشة على الرأس، متابعة: "عمري ما قولت لحد قوم حط حاجة على شعرك، وإلا كنت قولت لبنتي؛ ولكنها عمرها ما لبست عريان".



