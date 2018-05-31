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لهذا السبب.. آبل توقف تحديثات "تيليجرام" على متجرها

الخميس 31/مايو/2018 - 08:15 م
لهذا السبب.. آبل توقف تحديثات تيليجرام على متجرها
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أوقفت أبل تحديثات تيليجرام على متجرها، وهذا بعدما طلبت الحكومة الروسية بحذف التطبيق، وهذا بعد حظر التطبيق في الدولة لرفض تيليجرام منح الحكومة مفاتيح تشفير البيانات الخاصة بالتطبيق في الفترة الماضية.

لكن ما حصل هو أن شركة آبل قامت بإيقاف التحديثات الخاصة بالتطبيق منذ إطلاق تحديث iOS 11.4، وقال "بافل دوروف"، مطور التطبيق إن هناك بعض المشاكل التي واجهت البعض في الملصقات والمزايا الأخرى التي لم تتوافق مع التحديث لكن الموضوع تم حله، ليتفاجأ بعدها بأن آبل أوقفت تحديث التطبيق لمستخدميها.

وقال "دوروف" إنه بناء على ذلك لم تستطع شركته تنفيذ لائحة القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي GDPR في موعدها المحدد 25 مايو، وهو ما تعمل الشركة على حله الآن.
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