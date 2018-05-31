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8.8 مليار ريال خسائر البورصة السعودية فى شهر مايو

الخميس 31/مايو/2018 - 08:19 م
8.8 مليار ريال خسائر البورصة السعودية فى شهر مايو
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الفجر الاقتصادى
 
أغلق المؤشر العام للسوق السعودي- تاسي، على تراجع بنهاية شهر مايو الجاري، بعد ارتفاع دام شهرين ماضيين.

وهبط "تاسي" بنسبة 0.58% تعادل 47.79 نقطة، عند مستوى 8161.08 نقطة، بنهاية شهر مايو الجاري.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم السوق خلال الشهر بنسبة 0.46% تعادل قيمتها 8.8 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، لتصل إلى 1.920 مليار ريال (512.24 مليار ريال).

وتراجعت قيمة التداولات خلال الشهر بنسبة 22.3% بإجمالي 83.9 مليار ريال مقارنة بشهر أبريل السابق عند 107.97 مليار ريال.

وتراجع متوسط قيم التداولات بنسبة 18.7% إلى 3.8 مليار ريال خلال شهر مايو الجاري، مقارنة مع 4.7 مليار ريال متوسط شهر أبريل الماضي.

وتراجعت كميات التداول بنسبة 23.3% إلى 3.7 مليار سهم، مقارنة بنحو 4.8 مليار سهم خلال شهر أبريل الماضي.

وخيم التراجع على قطاعات السوق باستثناء الثلاثة قطاعات الرئيسية ممثلة في الاتصالات، والمواد الأساسية والبنوك بنسبة 7.2%، و5%، و1.4% على التوالي.

وتصدر التراجعات قطاع الإعلام بنسبة 19.3%، تلاه تطوير العقارات 15.6%.

وهبط مؤشر السوق الموازي- نمو، خلال شهر مايو بنسبة 5.3% تعادل 173.4 نقطة، إلى مستوى 3077.38 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر 35.3 مليون ريال، مقارنة مع 63.4 مليون ريال خلال أبريل الماضي.
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