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رسميا.. عزت جمال مهاجم كفرالشيخ ينضم لصفوف الرجاء لمدة موسمين

الخميس 31/مايو/2018 - 08:17 م
رسميا.. عزت جمال مهاجم كفرالشيخ ينضم لصفوف الرجاء لمدة موسمين
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إبراهيم زين
 
أعلن نادي الرجاء المطروحي ، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع عزت جمال، مهاجم فريق كفرالشيخ بعقد يمتد لموسمين قادمين .

وانضم «عزت» إلى الرجاء، مقابل 100 ألف جنية ، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع كفرالشيخ .

جاء ذلك فى حضور سعد أبوصندوق رئيس نادي الرجاء ومحمد حامد وكيل اللاعب .

يذكر أن عزت جمال أحد أبناء قطاع الناشئين بكفرالشيخ وتدرج في جميع فرق قطاعات الناشئين حتي أصبح واحد من كباتن الفريق الأول بكفرالشيخ .

ووجه اللاعب الشكر لمسئولي كفرالشيخ ومدربي النادي ظهر اليوم بعد دفع الشرط الجزائي في الإدارة المالية بنادي كفرالشيخ .

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