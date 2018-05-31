رسميا.. عزت جمال مهاجم كفرالشيخ ينضم لصفوف الرجاء لمدة موسمين

أعلن نادي الرجاء المطروحي ، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع عزت جمال، مهاجم فريق كفرالشيخ بعقد يمتد لموسمين قادمين .





وانضم «عزت» إلى الرجاء، مقابل 100 ألف جنية ، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع كفرالشيخ .





جاء ذلك فى حضور سعد أبوصندوق رئيس نادي الرجاء ومحمد حامد وكيل اللاعب .





يذكر أن عزت جمال أحد أبناء قطاع الناشئين بكفرالشيخ وتدرج في جميع فرق قطاعات الناشئين حتي أصبح واحد من كباتن الفريق الأول بكفرالشيخ .





ووجه اللاعب الشكر لمسئولي كفرالشيخ ومدربي النادي ظهر اليوم بعد دفع الشرط الجزائي في الإدارة المالية بنادي كفرالشيخ .



