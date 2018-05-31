رسميا.. عزت جمال مهاجم كفرالشيخ ينضم لصفوف الرجاء لمدة موسمين
الخميس 31/مايو/2018 - 08:17 م
إبراهيم زين
أعلن نادي الرجاء المطروحي ، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع عزت جمال، مهاجم فريق كفرالشيخ بعقد يمتد لموسمين قادمين .
وانضم «عزت» إلى الرجاء، مقابل 100 ألف جنية ، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع كفرالشيخ .
جاء ذلك فى حضور سعد أبوصندوق رئيس نادي الرجاء ومحمد حامد وكيل اللاعب .
يذكر أن عزت جمال أحد أبناء قطاع الناشئين بكفرالشيخ وتدرج في جميع فرق قطاعات الناشئين حتي أصبح واحد من كباتن الفريق الأول بكفرالشيخ .
ووجه اللاعب الشكر لمسئولي كفرالشيخ ومدربي النادي ظهر اليوم بعد دفع الشرط الجزائي في الإدارة المالية بنادي كفرالشيخ .