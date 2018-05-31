أسعار المكسرات وياميش رمضان اليوم الخميس 31-5-2018 بالإسكندرية

شهدت أسعار المكسرات وياميش رمضان في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ثباتا في التعاملات، حيث سجل سعر كيلو البلح ما بين 10 و50 جنيهًا، والسوبيا الجاهزة 50 جنيهًا، والتمر هندى السريع 24 جنيهًا، ولفة التمر هندى 35 جنيهًا، والقراصيا جامبو 88 و95 جنيهًا، والتين التركى 120 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى بين 12 و30 جنيهًا.





ووصل سعر كيلو الكاجو بين 190 إلى 210 جنيهًا، سعر كيلو الفسدق الأمريكاني يتراوح بين 260 إلى 280 جنيهًا، سعر كيلو عين الجمل المقشر يتراوح بين 250 إلى 280 جنيهًا.



