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أسعار المكسرات وياميش رمضان اليوم الخميس 31-5-2018 بالإسكندرية

الخميس 31/مايو/2018 - 08:18 م
أسعار المكسرات وياميش رمضان اليوم الخميس 31-5-2018 بالإسكندرية
مكسرات
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محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت أسعار المكسرات وياميش رمضان في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ثباتا في التعاملات، حيث سجل سعر كيلو البلح ما بين 10 و50 جنيهًا، والسوبيا الجاهزة 50 جنيهًا، والتمر هندى السريع 24 جنيهًا، ولفة التمر هندى 35 جنيهًا، والقراصيا جامبو 88 و95 جنيهًا، والتين التركى 120 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى بين 12 و30 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الكاجو بين 190 إلى 210 جنيهًا، سعر كيلو الفسدق الأمريكاني يتراوح بين 260 إلى 280 جنيهًا، سعر كيلو عين الجمل المقشر يتراوح بين 250 إلى 280 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو التين السورى إلى 70 جنيهًا، والتين التركى من العام الماضى 65 جنيهًا، وكيلو القراصيا 65 جنيهًا، والمشمشية من 60 إلى 80 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الزبيب المصرى إلى 60 جنيهًا، والإيرانى 90 جنيهًا.
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