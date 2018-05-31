أسعار السلع الرمضانية اليوم الخميس 31-5-2018 بالإسكندرية

شهدت أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، استقرارا مع شهر رمضان المبارك، حيث سجل سعر كيلو السكر المعبأ ما بين 8.5 إلى 9 جنيهات، والأرز المعبأ رفيع الحبة من 7.5 إلى 8 جنيهات، والأرز سائب رفيع الحبة من 6.75 إلى 7.5 جنيهات، والأرز سائب عريض الحبة من 7.75 إلى 8.5 جنيهات، ولتر زيت خليط من 17 إلى 18 جنيهًا، ولتر زيت عباد الشمس من 21 إلى 22 جنيهًا، ولتر زيت ذرة من 26 إلى 27 جنيهًا، والمسلى النباتى حجم.75 كجم من 19 إلى 21 جنيهًا والمسلى الطبيعى.75 كجم 110 جنيهات والمكرونة المعبأة 400 جم من 3.75 إلى 4.5 جنيهات والمكرونة السائبة من 6.5 إلى 7 جنيهات.



