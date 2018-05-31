شوقي علام: هناك ضرورة لوجود قدر من الوئام بين الإنسان والحيوان
الخميس 31/مايو/2018 - 08:14 م
كساب أحمد
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام جاء للتعامل مع مفردات كل الكون، لافتًا إلى أن المسلم يتعامل مع غير المسلم ومع النبات والحيوان بالمنطق الإنساني.
وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي"، المذاع على فضائية "on live"، مساء الخميس، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يعمر الأرض، وعلى المسلم أن يؤدي دوره في الحياة بتعمير الكون.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود قدر من الوئام بين الإنسان والحيوان والإسلام طلب بذلك، وهذا واضح في دخول امرأة الناس بسبب حبسها لهرة.
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