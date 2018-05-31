ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شوقي علام: هناك ضرورة لوجود قدر من الوئام بين الإنسان والحيوان

الخميس 31/مايو/2018 - 08:14 م
شوقي علام: هناك ضرورة لوجود قدر من الوئام بين الإنسان والحيوان
الدكتور شوقي علام
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام جاء للتعامل مع مفردات كل الكون، لافتًا إلى أن المسلم يتعامل مع غير المسلم ومع النبات والحيوان بالمنطق الإنساني. 

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي"، المذاع على فضائية "on live"، مساء الخميس، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يعمر الأرض، وعلى المسلم أن يؤدي دوره في الحياة بتعمير الكون.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود قدر من الوئام بين الإنسان والحيوان والإسلام طلب بذلك، وهذا واضح في دخول امرأة الناس بسبب حبسها لهرة.
المزيد عن: مفتي الجمهورية التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
3
x
16:00
2
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
0
x
20:00
0
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
0
x
20:00
0
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
0
x
20:45
0
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 8:40:01 PM