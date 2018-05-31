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السفير السعودي باليمن يعلن إنشاء مطار إقليمي في مأرب

الخميس 31/مايو/2018 - 06:52 م
السفير السعودي باليمن يعلن إنشاء مطار إقليمي في مأرب
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
وصل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، إلى محافظة مأرب، شرقي البلاد، في زيارته الأولى للمحافظة، معلنًا بدء برنامج الإعمار والتنمية فيها.. ووفقًا لصحيفة "ارم نيوز"، عقد السفير السعودي، عقب وصوله، لقاءات مع قيادة السلطة المحلية في مأرب، بحضور وزير الأشغال اليمني معين عبد الملك، والمحافظ اللواء سلطان العرادة.

كما شارك فيها قائد القوات السعودية في مأرب العميد الركن علي العنزي، وعدد من المسئولين اليمنيين.

وأعلن آل جابر، الذي يشغل منصب المشرف العام على برنامج إعادة إعمار اليمن، في كلمته، بدء برامج التنمية والإعمار في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أنه سيفتتح مكتبًا للإعمار في المحافظة، خلال الزيارة، وسيبدأ المكتب في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع في قطاع البنى التحتية والتنمية.

كما سينفذ المكتب مشروع مطار إقليمي في مأرب، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحي، لما يخدم الإنسان ويخلق فرص عمل للمواطنين.

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