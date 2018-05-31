جيريرو يكسب الراهن ويشارك في مونديال روسيا

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان الخميس "وافقت رئيسة الغرفة المدنية الأولى في المحكمة الاتحادية على وقف التنفيذ (...)، استنادا الى الدعوى التي رفعها لاعب كرة القدم البيروفي باولو غيريرو ضد الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي... نتيجة لذلك، سيكون باولو غيريرو قادراً على المشاركة في كأس العالم المقبلة".

وكانت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قررت في 14 أيار/مايو، رفع عقوبة الايقاف التي فرضت بحق غيريرو لثبوت وجود مادة كوكايين في فحص منشطات خضع له، من ستة أشهر الى 14 شهرا، ما كان سيؤدي الى حرمانه من خوض مونديال روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وتقدم غيريرو المدعوم في مسعاه من سلطات بلاده، بطلب الاستئناف الى المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي الوحيدة المخولة نقض قرارات "كاس" التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من زيارة رئيس اتحاد البيرو إدوين أوفييدو وغيريرو لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الذي أبدى تفهمه لـ "خيبة أمل" اللاعب، لكنه شدد على ان "العقوبة فرضتها محكمة التحكيم الرياضي بعد استئناف مقدم ضد قرار من هيئة قضائية مستقلة في الفيفا"، وذلك بحسب الاتحاد الدولي.

وبعد القرار الصادر الخميس عن أعلى سلطة قضائية في سويسرا، أعرب الاتحاد البيروفي للعبة عن "فرحتنا الكبيرة، ليس فقط من أجل الاتحاد بل من أجل الشعب البيروفي بأكمله".

وستحكم المحكمة الاتحادية التي لم تتلق حتى أسباب القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، على الأسس الموضوعية بعد نهائيات كأس العالم التي وضعت غيريرو ورفاقه في المجموعة الثالثة الى جانب فرنسا والدنمارك وأستراليا.

وكان "فيفا" قرر في كانون الأول/ديسمبر الماضي تقليص عقوبة الايقاف بحق غيريرو من عام الى ستة أشهر تنتهي في الثالث من أيار/مايو، ما كان سيتيح للاعب المشاركة في مونديال روسيا. الا ان اللاعب تقدم في كانون الثاني/يناير باستئناف أمام "كاس" طالبا إلغاء العقوبة، بينما تقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدورها باستئناف مضاد لعدم رضاها عن تقليص العقوبة.

وقررت "كاس" رفع مدة الإيقاف الى 14 شهرا، مبررة قرارها بالقول أن مهاجم فلامنغو البرازيلي "لم يحاول تحسين أدائه عن طريق تناول المادة المحظورة"، لكنها اعتبرت أن اللاعب البالغ 34 عاما لا يزال مذنبا.

وخضع غيريرو لفحص منشطات عقب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 ضد الأرجنتين (صفر-صفر) في الخامس من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية. وأظهر الفحص وجود آثار كوكايين، المادة المدرجة في قائمة المحظورات التي نشرتها في 2017 الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوقف الاتحاد البيروفي غيريرو، المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وهامبورغ الالمانيين وكورنثيانز البرازيلي، شهرا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن مباراتي ملحق اميركا الجنوبية-اوقيانيا ضد نيوزيلندا والذي ضمن عبره منتخب بلاده بطاقته الى المونديال للمرة الاولى منذ عام 1982.



