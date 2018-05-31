محمد بن زايد يصل موسكو





وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى موسكو اليوم، في زيارة لروسيا الاتحادية.





ويلتقي خلال الزيارة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومعضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.



