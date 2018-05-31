ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد دياب بعد نجاح "طايع" و"السهام المارقة": "أنا وأشقائي محظوظين بالعمل في المشروعين"

الخميس 31/مايو/2018 - 06:46 م
محمد دياب بعد نجاح طايع والسهام المارقة: أنا وأشقائي محظوظين بالعمل في المشروعين
محمد دياب
طباعة
شيماء عطية
 
أعرب الكاتب والمخرج الشاب محمد دياب عن سعادته بنجاح مسلسلي "السهام المارقة" و"طايع" والذي اشترك في كتابتهما بالتعاون مع شقيقته شيرين وشقيقه خالد.

وكتب "دياب" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "احنا كمؤلفين (خالد و شيرين و انا) طايرين برد الفعل علي طايع خاصه ان المسلسل لسه احداثه بتسخن و اللي جاي احلي بكتير و من حلقه انهارده المسلسل بالنسبالي بيبدأ ... علي الناحيه التانيه لينا مسلسل تاني اسمه (السهام المارقه) بيتذاع علي تلفزيون ابو ظبي و الحمد لله الناس اللي متابعاه منبهره بيه و انا مبسوط انه متظلمش في السباق الرمضاني في مصر و هينزل بعد رمضان و اعتقد هياخد حقه كويس قوي. انا كنت متعمد متكلمش عليه عشان يفضل احساس انه جديد تماماً لما ينزل مصر بس لما شوفت حلقه امبارح مش قادر ... حلقه عبقريه ... كفايه مشهد شريف سلامه و مراته الأخير .. يهز ...

كنا محظوظين جدا اننا اشتغلنا في المشروعين مع ناس موهوبه بتحب شغلها في المشروعين ... شكرا لكل واحد فيكوا.


و تحيه للناس اللي بتعمل مستحيلات كل سنه اسمها مسلسلات ... الموضوع صعب و مرهق بشكل لا يوصف".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 7:10:05 PM