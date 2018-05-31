محمد دياب بعد نجاح "طايع" و"السهام المارقة": "أنا وأشقائي محظوظين بالعمل في المشروعين"

أعرب الكاتب والمخرج الشاب محمد دياب عن سعادته بنجاح مسلسلي "السهام المارقة" و"طايع" والذي اشترك في كتابتهما بالتعاون مع شقيقته شيرين وشقيقه خالد.

وكتب "دياب" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "احنا كمؤلفين (خالد و شيرين و انا) طايرين برد الفعل علي طايع خاصه ان المسلسل لسه احداثه بتسخن و اللي جاي احلي بكتير و من حلقه انهارده المسلسل بالنسبالي بيبدأ ... علي الناحيه التانيه لينا مسلسل تاني اسمه (السهام المارقه) بيتذاع علي تلفزيون ابو ظبي و الحمد لله الناس اللي متابعاه منبهره بيه و انا مبسوط انه متظلمش في السباق الرمضاني في مصر و هينزل بعد رمضان و اعتقد هياخد حقه كويس قوي. انا كنت متعمد متكلمش عليه عشان يفضل احساس انه جديد تماماً لما ينزل مصر بس لما شوفت حلقه امبارح مش قادر ... حلقه عبقريه ... كفايه مشهد شريف سلامه و مراته الأخير .. يهز ...