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الأسيوطي يعلن القيمة المالية لصفقة انتقال عمر بسام للمقاصة

الخميس 31/مايو/2018 - 06:36 م
الأسيوطي يعلن القيمة المالية لصفقة انتقال عمر بسام للمقاصة
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الفجر الرياضي
 

قال محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي، إن عمر بسام، لاعب الفريق، تم الإتفاق على انتقاله إلى مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تم بيع اللاعب للمقاصة والإعلان سيكون خلال 48 ساعة على أقصى تقدير".

وأردف: "سنحصل على 4 ملايين جنيه من المقاصة، بجانب 500 ألف جنيه، إذا سجل اللاعب 10 أهداف، مع 20% من نسبة إعادة بيعه مرة أخرى".

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