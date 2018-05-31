في الوقت الذي كانت تحتفل فيه جماهير ريال مدريد بتتويج فريقها بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، فتحت تصريحات النجم البرتغالي رونالدو الباب مجدداً أمام رحيله عن "الميرنغي".



وأثارت تصريحات رونالدو الصحافية، الكثير من التكهنات عن مستقبله مع ريال مدريد، إذ صرح الفائز بخمس كرات ذهبية، مباشرة بعد فوز "الأبيض الملكي" بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، أن اللعب في ريال مدريد كان جميلاً للغاية.



وفيما يلي 5 أسباب تعجل برحيل "صاروخ ماديرا" عن الريال:





وصل لسن الـ33

على مدى السنوات الماضية أثبت رونالدو أنه رياضي يتمتع بقدرات بدنية عالية، كما أن تصريحات اللاعب الأخيرة عن عزمه مواصلة اللعب حتى سن الـ41 تعكس جزءاً من شخصية هذا النجم، الذي يرفض التواري عن الأنظار.



لكن، ظهر في الآونة الأخيرة تأثير السن (33 عاماً) على النجم البرتغالي، الذي لم يعد سريعاً كسابق عهده، بالإضافة إلى ذلك عمد مدرب الفريق زيدان إلى إراحة رونالدو في أكثر من مباراة، من أجل أن يُحافظ على كامل لياقته البدنية، إذ أصبح يلعب غالباً في المباريات الكبيرة فقط.



وتمكن أفضل لاعب في العالم خمس مرات من الفوز بكل الألقاب الممكنة مع ريال مديد، إذ فاز بدوي أبطال أوروبا أربع مرات، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، وكأس السوبر الأوروبية وكأس ملك إسبانيا، فضلاً عن الدوري الإسباني.



وأفاد رونالدو ريال مدريد واستفاد منه أيضاً، فمن جهة، ساهم تواجد النجم البرتغالي في وضع حداً لسيطرة فريق برشلونة، بزعامة أسطورة الفريق ليونيل ميسي، ومن جهة أخرى، استفاد رونالدو من تحقيق الألقاب الجماعية، من أجل حصد عدة جوائز فردية أهمها الكرة الذهبية.





تحطيم كل الأرقام القياسية

استطاع رونالدو دخول تاريخ ريال مدريد من أوسع أبوابه، إذ ينفرد "صاروخ ماديرا" بالكثير من الأرقام القياسية، التي يصعب كسرها في قادم الأيام، على غرار تصدره ترتيب هدافي ريال مدريد على مدى التاريخ، وكذلك أكثر لاعب يُحرز الأهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.





هل حانت لحظة رحيل رونالدو؟

لذلك، فالتحاق رونالدو بفريق جديد قد يمنحه فرصة مواصلة كسر الأرقام القياسية، التي يهوى النجم البرتغالي كثيراً الانفراد بها.





البحث عن تحدٍّ جديد

ويرى موقع "سبورت كيدا" الإلكتروني أن على رونالدو الآن البحث عن تحدٍّ جديد، والانتقال إلى فريق آخر متعطش لتحقيق الكثير من الألقاب، فمثلا، عودة رونالدو إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، قد تُساعده على تجاوز رقم واين روني (هداف النادي على مدى التاريخ بـ253 هدفاً)، خاصة وأن النجم البرتغالي يمتلك حاسة تهديفية كبيرة أمام المرمى.



كما أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان، قد يُفيد رونالدو أيضاً في مواصلة صناعة التاريخ، خاصة وأن الفريق الباريسي يعج بتشكيلة من أفضل اللاعبين حالياً في عالم الساحرة المستديرة.





علاقة متأرجحة مع جماهير الريال

رغم مساهمة رونالدو الواضحة في تتويج "الميرنغي" بالكثير من الألقاب سواء على المستوى المحلي أو القاري، إلا أن جماهير ريال مدريد أطلقت صافرات الاستهجان ضد رونالدو في أكثر من مرة، بسبب تراجع مستواه في بعض المباريات أو إهداره فرصاً سانحة للتسجيل.



ويُوضح موقع "سبورت كيدا" أن النجم البرتغالي يحتاج إلى التقدير والتشجيع بشكل مستمر، وذلك بغض النظر عن مستواه فوق المستطيل الأخضر، ويُضيف أن هذا من بين أبرز الأسباب، التي تُعجل ربما برحيل أفضل لاعب خمس مرات عن ريال مدريد.