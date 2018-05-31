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الأهلي يتمسك بالتعاقد مع الداهية البرتغالي لخلافة البدري

الخميس 31/مايو/2018 - 05:31 م
الأهلي يتمسك بالتعاقد مع الداهية البرتغالي لخلافة البدري
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الفجر الرياضي
 

 

يبذل مسئولو النادي الأهلي، محاولات مكثفة مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، للعودى مرة أخرى لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفا للمستقيل حسام البدري.

 

وكان حسام البدري قد استقال من منصبه كمديرا فنيا للفريق الأحمر، بعد الخسارة من كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويأمل مسئولو الأهلي أن تكلل جهودهم بالنجاح، ويوافق جوزيه على تدريب الفريق، في ظل حالة الثقة الكبيرة بين جماهير النادي الأحمر والمدرب البرتغالي، خاصة وأنه يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق.

 

ومن المتوقع أن يوافق جوزيه على العودة لتدريب الأهلي، بعد إعلان النادي عن الجهاز المعاون والذي يتكون من محمد يوسف في منصب المدرب العام وسامي قمصان مدربا.

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