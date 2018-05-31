خلال أيام.. 'الأعلى للإعلام' يُصدر معايير الأداء المهني في كتاب





قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أصبح لديه معايير متكاملة للأداء المهني الإعلامي، ويعمل على إعادة القيم والحرفية والمهنية للصحافة والإعلام المصري، مؤكدًا أنه سيُصدر هذه المعايير في كتاب في غضون أيام.









وأضاف خلال لقائه اليوم، بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة، أن المجلس هو السلطة الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ قرار بعقاب الوسيلة الإعلامية، سواء كانت شاشة أو صحيفة، تبدأ بغرامة 250 ألف جنيه وقد تنتهي بإلغاء الترخيص، مؤكدًا أن المجلس على أن يكون قراراته مؤثرة ولها سند قوي من الرأي العام، يقتنع به المجتمع.









وأشار رئيس المجلس إلى أنه سيكون هناك أهم أكاديمية صحفية لتدريب الإعلاميين الأفارقة، لترقى بالمهنة، ولتتميز بقدر كبير من المهنية والموضوعية، وسوف يتم تشكيل مجلس الأمناء للأكاديمية من مجمعة من المستشارين ذوي الخبرة، منهم ثلاثة من القارة الأفريقية.



