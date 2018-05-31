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الأسيوطي يعلن تفاصيل انتقال مهند لاشين للأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

الخميس 31/مايو/2018 - 05:26 م
الأسيوطي يعلن تفاصيل انتقال مهند لاشين للأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة
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الفجر الرياضي
 
قال محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي، إن صفقة انضمام مهند لاشين، لاعب الفريق إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تنتظر التأكيد فقط من جانب الأهلي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "اتفقنا مع الأهلي منذ أسبوع على كافة التفاصيل الخاصة بصفقة انضمام لاشين للأهلي، لكن ننتظر تأكيد الأهلي للإعلان الرسمي".

وأردف: "اتفقنا مع الأهلي على قيمة الصفقة 13 مليون جنية بجانب 15% من إعادة بيع اللاعب مرة أخرى، وهو ما وافق عليه الأهلي".

وأوضح: "رغبة اللاعب كانت من البداية الانضمام للنادي الأهلي، لذلك رفضنا الدخول في أي مفاوضات مع الزمالك أو أي نادي أخر، احتراما لرغبة اللاعب".

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