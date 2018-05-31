التعليم: تطبيق نظام المقررات على جميع المدارس الثانوية بشكل مرحلي لـ3 سنوات





وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بتطبيق نظام المقررات على جميع المدارس الثانوية في المملكة بشكل مرحلي لثلاث سنوات ابتداءً من الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 1439 /1440هـ ، وذلك بعد أن تم تقديم برنامج متكامل للتهيئة والاستعداد يستهدف الإدارات التعليمية وجميع منسوبي المدارس الثانوية التي تعمل بالنظام الفصلي تأهباً لتحويلها إلى نظام المقررات .





وأكد تعميم الوزير أن وزارة التعليم اتخذت هذا القرار بعد أن استأنست برأي الميدان التربوي حول متطلبات تطبيق نظام المقررات، وحصر التحديات التي تواجه تطبيقه، واقتراح الحلول المناسبة التي تحقق جودة أعلى لمخرجات التعليم .





ويهدف نظام المقررات المطبق للمساهمة في تحقيق سياسة التعليم في المملكة، وتنمية شخصية الطالب، وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له ، ورفع المستوى التحصيلي والانضباطي للطلاب، والحد من حالات رسوبه وتعثره الدراسي وما يترتب عليها من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية.





وأكدت الوزارة أن نظام المقررات في المدارس الثانوية ينفرد بعدة مزايا حيث يتيح الفرصة للطالب ليختار بعض المقررات التي يرغب في دراستها في ضوء محددات وتعليمات تراعي رغباته وقدراته والإمكانات المتاحة كما يقدم النظام فصلاً صيفياً اختيارياً للطلاب حسب ضوابط لائحة الفصل الصيفي المعلنة .





وتشير الخطة الدراسية في النظام الجديد إلى ثلاث برامج يتطلب إتمامها للطالب (200) ساعة هي البرنامج المشترك المكون من مواد إجبارية في المسارين الطبيعي والإنساني (125) ساعة، و البرنامج التخصصي المكون من مواد إجبارية في أحد المسارين اللذان يختارهما الطالب، إما مسار العلوم الطبيعية (65ساعة) أو مسار العلوم الإنسانية (65ساعة) ، والبرنامج الاختياري المكون من مواد مطلوب من الطالب إتمامها لا تقل عن مقررين ( 10 ساعات)، ولا تزيد عن (4) مقررات (20 ساعة) .





ويتطلب نظام المقررات من الطالب في المرحلة الثانوية حتى ينهي دراسته في هذه المرحلة في المتوسط إلى 6 فصول دراسية حيث تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين مستقلين متضمنة فترات للتسجيل والاختبارات على أن تحدد مدة كل فصل وفق التقويم الدراسي الصادر عن وزارة التعليم، ونص النظام الجديد على اعتماد أوزان المواد الدراسية لتكون 5 ساعات لكل مقرر، فيما تتولى المدرسة وضع الجدول الدراسي من (6-8) حصص يومياً مابين 6-7 مقررات للفصل الدراسي ومن 1-3 مقررات للفصل الصيفي، بحيث تكون عدد الساعات التي يسجلها الطالب في المستوى الدراسي الواحد وفقاً لقدراته ومعدله التراكمي .





ويتيح نظام المقررات في المرحلة الثانوية للطالب المتميز والخريج أن يصل حمله الدراسي إلى 8 مقررات للفصل الواحد في برنامج التسريع.



