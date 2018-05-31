"بي بي" تعلن عن إنشاء شركة جديدة في مصر

أعلنت شركة كاسترول التابعة لشركة بريتش بتروليم البريطانية (بي بي) والتى تعمل في مصر منذ أكثر من 55 عاما في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز بصفة أساسية اليوم، عن تأسيس شركة مشتركة جديدة في مصر مع شركة طاقة عربية في مجال توزيع الطاقة.

وستحمل الشركة المشتركة الجديدة إسم "شركة كاسترول إيجبت للزيوت ش.م.م." وستصنع وتوزع في مصر مجموعة زيوت كاسترول عالية الأداء من الطراز العالمى للمحركات والزيوت الصناعية بينما ستستمر شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية في العمل كموزع وحيد لزيوت كاسترول في مصر.

وأعرب المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لبى بى شمال إفريقيا، عن اعتزاز شركته بتوسيع مجال استثماراتها وتعزيز وجودها في مصر من خلال منتجها كاسترول. وأضاف قائلا، "إن زيادة الاستثمارات لتحقيق النمو المأمول لسوق توزيع المنتجات البترولية إنما يؤكد التزامنا تجاه مصر".

من جانبه قال ماريو ميفسود نائب رئيس شركة كاسترول للزيوت بالشرق الأوسط: "إن كاسترول واحدة من ماركات زيوت المحركات الرائدة على المستوى العالمى بتاريخها الجدير بالفخر في مجال الابتكار والتكنولوجيا. إننا سعداء حقاً بزيادة تواجدنا في مصر ونتطلع لتوفير زيوت محركات وزيوت صناعية عالية الجودة في السوق المصرية".