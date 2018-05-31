عاجل.. كواليس اجتماع وزراء خارجية ورؤساء المخابرات بمصر والأردن

عقد كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة اجتماعا مع نظيريهما الأردنيين بمقر وزارة الخارجية بالتحرير عصر اليوم الخميس.









وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، لاسيما تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتقييم الأوضاع الأمنية في الاراضى الفلسطينية، فضلا عن تقييم التحركات والجهود الدولية ذات الصِّلة.





كما بحث السادة الوزراء آخر المستجدات السياسية والأمنية في سوريا والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.









وأشار أبو زيد، إلى أن الاجتماع استعرض كذلك مسار التعاون الثنائي بين البلدين على ضوء نتائج الزيارة الناجحة الأخيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى مصر، إذ تم التأكيد على الأهمية التي توليها حكومتا مصر والأردن لتعزيز آفاق التعاون وتنويعه، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين، كما عكست المناقشات الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة، بما تقتضيه محددات الأمن القومي العربي ولتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة.



