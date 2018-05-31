سعد الصغير يُحيى خامس سهرات خيمة "كايرو سكاى" الرمضانية غدًا

يُحيى الفنان الشعبى سعد الصغير، مساء غداً الجمعة، خامس حفلات خيمة كايرو سكاى الرمضانية بالباخرة النيلية نايل فيو، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة ١١مساءاً بحضور عدد من أهل الغناء والفن.

وسيقدم "الصغير" عدد من من أغانيه الشهيرة، التى تلاقى تجاوباً كبيراً من محبيه، ويتفاعلوا معها بالرقص والتصفيق الحاد، ومنها: "أركب الحنطور، وأزعل أمى، والعنب، وعم يا صاحب الجمال للكبير أحمد عدوية"، وذلك بمشاركة فرقته التى تقدم تابلوهات راقصة معه.

جدير بالذكر أن نجم الأغنية الشعبية الفنان "شعبان عبد الرحيم" سيحيى سادس سهرات خيمة كايرو سكاى الرمضانية يوم الأحد المقبل الموافق 18 رمضان.