فارس: الإسماعيلى هو بوابتى للانضمام لصفوف منتخب مصر

أعرب مصطفى فارس الوافد الجديد للإسماعيلى عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الذى يشجعه منذ الصغر ، مشيرا إلى أنه لديه طموحات كبيرة لتحقيق حلم الجماهير بالمساهمة في العودة لمنصات التتويج بعد غياب.





وتعاقد الإسماعيلى مؤخرا مع فارس قادما من نادى القناة ، سعيا لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين صغار السن.





وأضاف فارس في تصريحات عقب مشاركته في مران فريق الأمل مساء الأربعاء :”الإسماعيلى هو بوابتى للانضمام لصفوف منتخب مصر، حينما تلعب بفريق حجم الدراويش الجميع يتابعك”.





وواصل :”مركزى المفضل هو صانع الألعاب ،وأعتبر حسنى عبدربه هو مثلى الأعلى في مصر”.





واسترسل :”تحدثت مع محمد صادق زميلى السابق بنادى القناة الذى نصحنى بالانضمام للاسماعيلى وتحقيق التألق المنتظر”.





وأختتم قائلا :”أعد جماهير الإسماعيلى بأننى سأقاتل لتقديم أفضل ما لدى والمساهمة في اعادة النادى للمكانة التى يستحقها بين الكبار”.



