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فارس: الإسماعيلى هو بوابتى للانضمام لصفوف منتخب مصر

الخميس 31/مايو/2018 - 05:23 م
فارس: الإسماعيلى هو بوابتى للانضمام لصفوف منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
أعرب مصطفى فارس الوافد الجديد للإسماعيلى عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الذى يشجعه منذ الصغر ، مشيرا إلى أنه لديه طموحات كبيرة لتحقيق حلم الجماهير بالمساهمة في العودة لمنصات التتويج بعد غياب.

وتعاقد الإسماعيلى مؤخرا مع فارس قادما من نادى القناة ، سعيا لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين صغار السن.

وأضاف فارس في تصريحات عقب مشاركته في مران فريق الأمل مساء الأربعاء :”الإسماعيلى هو بوابتى للانضمام لصفوف منتخب مصر، حينما تلعب بفريق حجم الدراويش الجميع يتابعك”.

وواصل :”مركزى المفضل هو صانع الألعاب ،وأعتبر حسنى عبدربه هو مثلى الأعلى في مصر”.

واسترسل :”تحدثت مع محمد صادق زميلى السابق بنادى القناة الذى نصحنى بالانضمام للاسماعيلى وتحقيق التألق المنتظر”.

وأختتم قائلا :”أعد جماهير الإسماعيلى بأننى سأقاتل لتقديم أفضل ما لدى والمساهمة في اعادة النادى للمكانة التى يستحقها بين الكبار”.

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