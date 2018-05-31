غدًا.. الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ضيف حسن راتب بصالون "المحور الثقافي"

فى سهرة روحانية وليلة مباركة من ليالى صالون المحور الثقافى والتى تحمل نسائم شهر رمضان المعظم، حيث يحل غدا الجمعة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ضيف شرف صالون المحور الثقافي، والذى يديره د.حسن راتب.

وبحضور نخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام، وتقدم قناة المحور تغطية خاصة وحصرية للأمسية الدينية والاحتفالية الثقافية لصالون المحور الثقافى.

وتتناول الأمسية الدينية لصالون المحور الثقافى الحديث فى العديد من القضايا الدينية وأهمية الاستفادة من تلك الأيام المباركة وكيفية إظهار صحيح الدين ووسطية الإسلام والدعوة الى البناء والتنمية وأهمية العمل من اجل نهضة مصر وازدهارها.